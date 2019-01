Schlägerei in Reichelsheim

Reichelsheim.Drei junge Männer haben nach einem Bericht der Polizei am Neujahrstag vor einer Gaststätte in Reichelsheim eine Prügelei angezettelt, an der sich bis zu 20 Leute beteiligt haben. Zwei wurden durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung. Gegen einen Mann aus Fränkisch-Crumbach wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den Ursachen des Streits und zu Beteiligten sucht die Polizei nach Zeugen. pol

