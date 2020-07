Schleppertreffen im Juli 2021

Schlierbach.Wie bereits 2013 und 2017 ist auch im kommenden Jahr wieder ein Bulldog- und Schleppertreffen in Schlierbach. Ausgerichtet wird es von der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS). Als Termin hat die IMS den 17. und 18. Juli (Samstag und Sonntag) festgelegt. Es wird eine Vielzahl von historischen landwirtschaftlichen Maschinen zu bestaunen sein. Dass die Schlepper und Geräte noch heute ihren Dienst versehen können und nicht zum alten Eisen gehören beweisen sie bei Vorführungen.

Die IMS weist bereits jetzt auf den Termin hin, weil durch die Corona-Epidemie in diesem Sommer zahlreiche Veranstaltungen ausfallen und 2021 nachgeholt werden sollen. „Um Terminüberschneidungen in und um Lindenfels herum so gut wie möglich zu vermeiden, machen wir das Bulldog- und Schleppertreffen so früh publik“, schreiben die Motorsportfreunde. Für das Fest würden nicht nur zahlreiche Gäste erwartet, sondern auch noch Helfer gesucht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.07.2020