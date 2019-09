Schlierbach feiert die Kerb

Schlierbach.Am vierten Wochenende im September ist die Schlierbacher Kerb. Dabei wird in dem 600-Seelen-Dorf in der Zeit vom 20. bis zum 23. September (Freitag bis Montag) wieder allerhand geboten werden.

Seinen Auftakt findet das Fest am Freitag, 20. September, wenn gegen 20 Uhr mit Fackeln und Musik die Kerb ausgegraben werden wird. Im Anschluss gibt es im Dorfgemeinschaftshaus erstmals einen Schlierbacher Abend. Zunächst wird dort der Film „Das Runde Ding vom Odenwald“ gezeigt. Die ZDF-Produktion aus dem Jahr 1987 wurde zu weiten Teilen in Schlierbach gedreht, viele Schlierbacher wirkten als Darsteller mit. Im Anschluss laden die Veranstalter noch zum gemütlichen Beisammensein in entspannter Runde bei kühlen Getränken und Musik ein.

Weiter geht es dann am Samstag, 21. September, wenn die Band Haifly ab 21 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus aufspielen wird. Die sieben Musiker touren bereits seit 2006 quer durch die Republik und haben sich als Cover- und Partyband mit einer Mischung von Livesounds und Spaß einen Namen gemacht. Songs von den Ärzten, AC/DC, Nena, Avicii und Hubert von Goisern werden unter anderem zu hören sein. „Die Musiker schaffen es mit ihren ganz eigenen Interpretation der einzelnen Hits stets, das Publikum mitzureißen und verschiedenste Musikstile in angenehmer Weise miteinander zu kombinieren“, heißt es in einer Ankündigung. Die Kellerbar wird ihre Pforten öffnen, in der die jungen und jung gebliebenen Gäste nach Herzenslust bis in den Morgen feiern können und die Kerb-DJs dem Publikum einheizen werden.

Umzug am Sonntag

Seinen Höhepunkt findet das Dorffest am Sonntag, 22. September, wenn ab 14 Uhr der weit über die Ortsgrenzen hinaus für seine zahlreichen kreativen Motive bekannte Kerweumzug durch die Gassen von Schlierbach zieht. Für feuchten Augen sorgt die im Anschluss an den Umzug zum dritten Mal von Kerweparre Robin Hördt und seinem Mundschenk Justin Hördt am Kerweplatz vorgetragene Kerweredd, in der die Schlierbacher Originale kräftig durch den Kakao gezogen werden.

Im Dorfgemeinschaftshaus spielt im Anschluss die Brassband Gut Druff zum Tanz bei Kaffee, Kuchen, Wurst und Bier auf. Das Feiern darf natürlich auch nach dem Ende des Kerweumzugs nicht zu kurz kommen.

Seinen Abschluss findet die Kerb am Montag, 23. September, beim Frühschoppen mit Bier, Musik und einem zünftigen Kerweessen. Der Frühschoppen ist erstmals im neu eröffneten Café-Restaurant Sonnenblick in der Waldstraße. Vielleicht ergibt sich dort auch schon die ein- oder andere Geschichte für die nächste Kerweredd. Kerweparre und Mundschenk werden darauf vorbereitet sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019