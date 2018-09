Schlierbacher feiern ab morgen die Kerb

Schlierbach.Am Wochenende wird in Schlierbach die Kerb gefeiert, und das Fest dauert mehrere Tage. Auftakt ist morgen (Donnerstag). Die Mitglieder des Kerwevereins werden gegen 20 Uhr stimmungsvoll mit Fackeln und Musik die Kerb ausgraben.

Dann gibt es noch einmal Arbeit für die Kerwejugend und die Organisatoren der Kerb, denn im Anschluss findet die letzte Kerwesitzung im Hofcafé Meister statt.

In diesem Jahr gibt es vom Kerweverein keine Veranstaltung am Freitagabend. Stattdessen werden die Kerwefans auf einem Polterabend zu finden sein, wie Jens Schmitt ankündigte. Dafür wird dann am Samstag, 22. September, wieder richtig Kerb gefeiert. Die Band Haifly, sie besteht aus sieben Musikern, spielt ab 21 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Wie der Kerweverein berichtete, hat sich die Musikgruppe als „Cover- und Partyband aufgrund ihres brillanten Livesounds, gemischt mit einer riesigen Portion Spaß, inzwischen einen Namen gemacht“.

Verschiedene Musikstile und Songs von den Ärzten, AC/DC, Nena, Avicii und Hubert von Goisern warten auf die Besucher. Zu späterer Stunde öffnet außerdem wieder die allseits beliebte Kellerbar ihre Pforten, in der die jungen und jung gebliebenen Gäste nach Herzenslust bis in die frühen Morgenstunden feiern können. „Einer gelungen Party-Nacht dürfte also nichts im Wege stehen“, wirbt Jens Schmitt.

Am Sonntag, 23. September, wird in Schlierbach wieder alles auf den Beinen sein, und es dürften auch viele Gäste erwartet werden. Denn der Schlierbacher Kerweumzug hat einen guten Ruf. „Der weit über die Ortsgrenzen hinaus für seine zahlreichen kreativen Motive bekannte Kerweumzug zieht ab 14 Uhr durch die Gassen von Schlierbach“, kündigt Jens Schmitt an.

Brassband spielt am Sonntag

Danach wird es spannend: Kerweparrer Robin Hördt und Mundschenk Justin Hördt werden am Kerweplatz das dicke Buch mit der Kerweredd aufschlagen. „Einige Schlierbacher Originale werden bestimmt wieder kräftig durch den Kakao gezogen werden“, so Jens Schmitt.

Im Dorfgemeinschaftshaus spielt im Anschluss die Brassband Gut Druff zum Tanz bei Kaffee, Kuchen, Wurst und Bier auf, denn das Feiern darf auch nach dem Ende des Kerweumzugs nicht zu kurz kommen.

Am Montag, 24. September, wird ab den Morgenstunden in Schlierbach kräftig gefeiert. Im Gasthaus Zum Römischen Kaiser gibt es einen Frühschoppen bei Bier, Musik und zünftigem Kerweessen. Gerade am Kerwemontag passen Kerweparrer und Mundschenk gut auf, denn die Erfahrung zeigt, dass an diesem Tag sich schon Geschichten für die nächste Kerweredd finden. jhs

