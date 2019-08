Schloss öffnet am Denkmals-Tag

Winterkasten.Das Darmstädter Schloss, Sitz des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, im Herzen Groß-Umstadts beteiligt sich am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Dessen Motto lautet am Sonntag, 8. September, „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Das Darmstädter Schloss ist an diesem Tag – an dem in Groß-Umstadt auch Bauernmarkt ist – in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort können Besucher sich über die Geschichte des Bauwerks sowie über das Dekanat und seine 40 Kirchengemeinden zwischen Babenhausen und Winterkasten informieren. Der Andachtsraum im ersten Stock wird zu einer Ruhezone. Bequeme Sitzsäcke bieten Gelegenheit zum Ausruhen, Durchatmen und Stille genießen. Ab 15 und ab 16 Uhr werden Klangschalenmeditationen angeboten.

Vor dem Darmstädter Schloss gibt es den „Segen to go“, einen Segen zum Mitnehmen, eine Luftballon-Aktion und Gelegenheit zu Gesprächen.

1376 wurde das Darmstädter Schloss, auch als Hanauer Schloss bezeichnet, erstmals erwähnt. Einst war es eine mächtige Burganlage, mit Torturm und Türmchen auf dem Dach und insgesamt etwa 14 Gebäuden. Bis 1504 wurde sie von den Herren von Hanau genutzt. 1524 kam sie an die Landgrafen von Hessen.

Kirchenführungen

Diese bauten die Burg von 1727 bis 1747 zu einer barocken Dreiflügelanlage auf S-förmigem Grundriss um. 1952 wurde der Westflügel abgebrochen. Heute besteht das Darmstädter Schloss aus zwei senkrecht aufeinander stoßenden Flügeln, die unter einem Mansarddach vereinigt sind.

In der Stadtkirche Groß-Umstadt am Markt gibt es am Tag des offenen Denkmals zwei Kirchenführungen: ab 11.45 und ab 14.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor dem Turm. Die Evangelische Dreifaltigkeitskirche in Reinheim hat am 8. September in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 13 und ab 14 Uhr werden Führungen angeboten. red

