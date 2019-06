Schon wenige Minuten können tödlich sein

Lautertal/Lindenfels.Der Sommer ist da: So schön diese Zeit auch ist, sie birgt auch Gefahren, wie die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) schreibt. „Nach wie vor sterben in Deutschland jedes Jahr Hunde, weil ihre Halter sie im Auto zurücklassen. Dabei gilt: Ein Hund gehört nicht ins abgestellte Auto, wenn es warm ist, auch nicht für wenige Minuten“, so die TSI.

Allerdings wüssten viele Halter nicht über die Gefahren Bescheid. Schon ab 20 Grad dürfe der Hund nicht im Auto zurückgelassen werden, weil sich das Innere des Fahrzeuges binnen kürzester Zeit auf extreme Temperaturen aufheize.

Die Seitenscheiben ein Stück herunterzulassen, sei keine Lösung. Das genüge nicht, um die notwendige Kühlung zu bringen. „Hunde schwitzen völlig anders als Menschen. Ihren Wärmehaushalt kontrollieren sie über das Hecheln. Schon kurze Zeit in dieser Hitze ist gefährlich für die Tiere. Wenn die Hunde überhitzt sind und zu viel Flüssigkeit verloren haben, drohen ein Kreislaufkollaps und der Tod.“

Wer einen Hund im Auto beobachte, solle versuchen, den Halter ausfindig zu machen und anderenfalls die Polizei informieren, rät die Tierschutzinitiative in ihrer Mitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.06.2019