Schornsteinfeger unterwegs

Lindenfels.In Lindenfels werden zu Beginn des neuen Jahres die Öl- und Gasfeuerstätten überprüft. Darauf weist die Verwaltung hin.

In Winterkasten läuft die Prüfung in der Zeit ab morgen, Freitag, 3. Januar, bis zum 15. Januar. In Lindenfels wird der Schornsteinfeger vom Donnerstag, 16. Januar, bis zum 9. Februar in folgenden Straßen unterwegs sein: Am Kümmelberg, Burgackerweg, Burgstraße, Ellenbacher Weg, Fechenbachstraße, Freiensehnerstraße, Graben, Im Großfeld, In der Stadt, Kamsbachweg, Kreuzgartenstraße, Luisenweg, Nibelungenstraße, Poststraße, Schaasfeldstraße, Schlierbacher Weg, Schlosswaldweg, Seewiesenweg, Wannweg und Wilhelm-Baur-Straße.

Alle anderen Straßen in der Kernstadt werden anschließend in der Zeit vom 11. bis zum 28. Februar abgearbeitet. In Kolmbach läuft die Messung in der Zeit vom 2. bis zum 30. März.

Entspricht eine Anlage nicht den Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, so ist der Betreiber verpflichtet, Verbesserungen vorzunehmen. Die Messung wird dann innerhalb von sechs Wochen wiederholt. red

