Schrauben, ölen und aufpumpen

Rimbach.Es ist Montagnachmittag: Ein Junge, um die zehn Jahre alt, schiebt ein BMX-Rad in die kühle Fahrradwerkstatt am Rimbacher Marktplatz. Die Kette ist ihm heruntergesprungen. Mit ein paar Handgriffen ist ihm geholfen und er kann weiterfahren. An diesem Tag werden noch mehrere Menschen die Fahrradwerkstatt aufsuchen. Das Prinzip kommt gut an.

Seit 2015 bieten David Katzer, Christoph Diehl

...