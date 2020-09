Schreibkurs für die Konfirmanden in Winterkasten

Winterkasten.Einen Kurs in der Technik des Handlettering machten die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten an ihrem ersten Vormittagstreffen nach den Sommerferien.

Bei Handlettering handelt es sich um eine moderne Form des Schönschreibens mit besonderen Techniken und Stiften beziehungsweise Farben. Die Jugendlichen gestalteten unter der Anleitung von Anja Langer nach einer Einweisung und einer Reihe praktischer Versuche ihren Konfirmationsspruch für die Konfirmation im nächsten Jahr.

Am Ende waren Kunstwerke entstanden, die einerseits an mittelalterliche Klostermalerei erinnerten, anderseits auch an moderne Maler wie Joan Miró. Ein Frühstück mit Hörnchen und Kakao rundete die gemeinsame Zeit im Pfarrgarten ab. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020