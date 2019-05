Schüler als Künstler bei der Projektwoche

Lindenfels.Das Lehrerteam der Carl-Orff-Schule in Lindenfels hatte sich viel vorgenommen. An fünf Projekttagen sollten sich die Schüler als kleine Künstler erleben, gemeinsam kreativ sein und verschiedene Techniken ausprobieren. Bereits seit Schuljahresbeginn waren die Lehrer mit den Vorbereitungen beschäftigt, trafen sich mit dem Künstler Walter Rosam aus Eschau an einem Pädagogischen Tag und wurden so auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. Zwei Lehrkräfte waren mehrfach im Atelier des Künstlers, um Leinwände zu schneiden und zu umnähen.

Jeder Projekttag begann mit einem musikalischen Aufwärmprogramm und einer Begrüßung. Anschließend wanderten die jahrgangsgemischten Gruppen tageweise durch die einzelnen Projekte. In der Pause, die jeden vierstündigen Projekttag teilte, konnten sich die Lehrer und Eltern austauschen und bei einem abwechslungsreichen Büfett stärken.

Die fertigen Kunstwerke werden von Lehrern und Eltern noch auf Keilrahmen gezogen werden. Anschließend werden die großformatigen Bilder einen Platz in der Schule finden. Dann ist alles vorbereitet für die Ausstellung am Freitag, 14. Juni, an dem die Ergebnisse von den Gästen bewundert werden dürfen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019