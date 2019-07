Schüler fordern Klima der Akzeptanz und Anerkennung

Rimbach.Rassismus und Hass haben an der Rimbacher Martin-Luther-Schule (MLS) keinen Platz. Diese Botschaft ging von einem Festakt aus, in dessen Rahmen die Schüler des Gymnasiums durch Yanni Fischer, Landeskoordinator der Aktion „Schule ohne Rassismus „ Schule mit Courage“ ausgezeichnet wurden. Wie Fischer erläuterte, geht es darum, an den Schulen ein „Klima der gegenseitigen Anerkennung und Akzeptanz

...