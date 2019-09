Schüler gestalten Schild für Friedhof

Reichelsheim.Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts Holzbearbeitung der Jahrgangsstufe 10 haben Schüler der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim eine Holztafel für den Eingangsbereich des jüdischen Friedhofs „An der Ruh“ entworfen. Der Friedhof grenzt direkt an das Gelände der Zinn-Schule.

Gemeinsam mit Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht, dem Fachlehrer Christian Hofmann und dem Reichelsheimer Bürgermeister Stefan Lopinsky wurde das neue Schild inzwischen feierlich übergeben.

Stefan Lopinsky, der die Holztafel vom Bauhof der Gemeinde fachmännisch befestigen ließ, dankte in diesem Rahmen den Schülern und der gesamten Schulgemeinde für deren Engagement.

Fächerübergreifendes Thema

Bereits in den achtziger und neunziger Jahren waren es Schüler der GAZ, die ein Eingangsschild für den Friedhof entworfen und fertiggestellt hatten. Damit bildet das Projekt des Wahlpflicht-Unterrichts Holzbearbeitung einen Mosaikstein zur fächerübergreifenden Auseinandersetzung mit dem Thema „Jüdisches Leben in Reichelsheim“. Denn auch die Fachschaften Geschichte, Deutsch, Religion und Ethik der GAZ thematisierten in diesem Rahmen kontinuierlich das Schicksal und das Leben der Juden in der Region im Unterricht und leisteten somit einen wichtigen geschichtlichen, kulturellen, aber auch gesellschaftlichen Beitrag für dieses Thema, schreibt die Schule in einer Mitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019