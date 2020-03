Schüler lernen während der Corona-Krise im Home-Office

Fürth.„Jonas, würdest du bitte den Arbeitsauftrag lesen und die Frage beantworten?“ Ein alltäglicher Auftrag morgens um 8 Uhr im Unterricht. Allerdings befindet sich der Schüler gerade zu Hause und ist mit seiner Klasse über ein Chat-Programm verbunden. Diese außergewöhnliche Situation, dass Schüler teilweise von ihrem Heimcomputer aus dem Unterricht an der Schule zugeschaltet sind, haben Schulen dem Coronavirus zu verdanken.

Dass neue Medien ab sofort genutzt werden, um Schüler über den aktuellen Unterrichtsstoff zu informieren, hängt mit der Quarantäne-Maßnahme für die Siebtklässler der Martin-Luther-Schule zusammen. Auch Geschwisterkinder der Südtirol-Rückkehrer, die an der Heinrich-Böll-Schule lernen, fehlen im Unterricht.

„Natürlich stellen wir sicher, dass die Hausaufgabenkette funktioniert, also Mitschüler Arbeitsmaterial in die Briefkästen werfen oder ihre Kameraden per Telefon über den Stoff informieren“, nennt Schulleiter Alexander Hauptmann einen, nämlich den altbewährten Weg.

Neu und überaus komfortabel ist die digitale Variante: Die betroffenen Schüler können über das Schulportal mit den jeweiligen Fachlehrern in Kontakt treten. „Sie können Arbeitsaufträge entgegennehmen und sich im elektronischen Klassenbuch über den Inhalt der Stunde schlaumachen“, erläutert Hauptmann das Verfahren. Darüber hinaus haben die Schüler Zugriff auf eine Lernplattform.

Flächendeckendes WLAN

„Aufgrund unserer digitalen Ausstattung ist es uns sogar möglich, simultan Sprachnachrichten in Echtzeit an Schüler zu übermitteln. Sie nehmen dann sozusagen live am Unterricht teil“, betont der Schulleiter. Die Heinrich-Böll-Schule kann aus dem Vollen schöpfen. Sie fungierte als Pilotschule bei der Einführung des Schulportals des hessischen Kultusministeriums. „Aktuell nutzen bereits eine ganze Reihe von Schulen im Kreisgebiet die Funktionalität des Schulportals. Wir stehen auf Nachfrage interessierten Schulen mit Beratung gerne zur Seite“, bemerkt Hauptmann.

Dass die Fürther Schule als Vorreiter in Sachen Digitalisierung bezeichnet werden könne, sei auch auf die Ausstattung durch den Träger, den Kreis Bergstraße, zurückzuführen, wie der Schulleiter hervorhebt. Die integrierte Gesamtschule verfügt über ein flächendeckendes WLAN.

„Wir sehen allen Szenarien, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf die Heinrich-Böll-Schule zukommen können, gelassen entgegen, denn wir sind dank der neuen Medien bestens gerüstet. Es ist unser Bestreben, unsere Schüler in jeder Situation zu unterrichten“, konstatiert Alexander Hauptmann abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020