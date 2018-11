Schüler lernten vieles über die Folgen des Rauchens

Rimbach.„Du Bist sicher – in Deinem Auftreten“ ist ein Leitsatz der Rimbacher Dietrich- Bonhoeffer-Schule. Dazu gehört auch, dass die Schüler aufgeklärt sind und in gewissen Bereichen Wissen erwerben, dass sie vor Gefahren im Alltag schützt. Die Drogen- und Suchtprävention liegt dem Team der Rimbacher Haupt- und Realschule deshalb besonders am Herzen.

Das Projekt „Rauchzeichen“ von der Deutschen Herzstiftung war zu Gast in den siebten Klassen der DBS. Begleitet von den Klassenlehrkräften Anke Bernius und Christina Knaup erfuhren und Schüler, wie sich Rauchen auf die Gesundheit auswirkt und welche Gefahren es birgt. Dass Jugendliche immer früher eigene Erfahrungen mit der Droge Nikotin machen, ist kein Geheimnis. Durch Shisha und E-Zigarette wird Rauchen für Jugendliche wieder attraktiver.

Nachdem erklärt wurde, was Sucht bedeutet und der Suchtstoff Nikotin genauer betrachtet wurde, wurden Wege aus der Sucht aufgezeigt und gemeinsam mit den Schülern erarbeitet. In einem Versuch mit Taschentuch, Glas, Schlauch und Zigarette erkannten die Jugendlichen, welche Rückstände eine Zigarette im Körper, genauer gesagt in der Lunge, hinterlässt. Danach wurden Röntgenbilder einer an Krebs erkrankten Lunge gezeigt, außerdem konnten die Klassen Nichtraucher- und Raucherorgane auf Bildern miteinander vergleichen.

Gegen Ende der Veranstaltung zeigte die Besucherin von der Deutschen Herzstiftung Schülern einen Film, in dem Menschen zu Wort kamen, die durch das Rauchen erkrankt sind. Die Schicksale dieser Menschen machten die Jugendlichen betroffen. Durch die Betroffenheit ließ sich im besten Fall die Veränderung des Blickwinkels erreichen: Cool sein heißt, nicht zu rauchen, da Rauchen mit Sport nicht vereinbar ist.

Sollte diese Veränderung nicht eingetreten sein, so erreichte die Veranstaltung zumindest, dass sich die Schüler mit dem Thema auseinandersetzen und darüber nachdenken, wie das eigene Suchtverhalten ist. Aus diesem Grund waren die beiden Beratungslehrerinnen für Suchtprävention, sehr zufrieden mit dem Verlauf des Projekts. is

