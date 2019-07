Schüler maßen sich in mehreren Disziplinen

Reichelsheim.Ganz im Zeichen des Sports und der Bewegung stand die letzte Schulwoche vor den Sommerferien an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim. Die von der Sportfachschaft um deren Sprecherin Kirsten Berg organisierten „Sporty Days“ sollten auch in diesem Jahr wieder die Bundesjugendspiele, verschiedene Jahrgangsturniere in den verschiedenen Ballsportarten und – als Höhepunkt – den GAZ-Lauf umfassen.

Während ein Teil der Klassen am ersten Tag ihre Kräfte in den leichtathletischen Wettbewerben maßen, waren die Schüler der anderen Klassen in der Sporthalle der Schule und in der Reichenberghalle in Reichelsheim mit den Jahrgangsturnieren in Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Völkerball und Volleyball beschäftigt. Dienstags wurde dann gewechselt, so dass unter dem Strich alle Schüler der Gesamtschule beide Sportbereiche abgedeckt hatten.

Wandertag zum Abschluss

Der eigentlich für Mittwoch geplante 30. GAZ-Lauf musste in diesem Jahr allerdings aufgrund der in diesen Tagen besonders hohen Temperaturen abgesagt werden. „Wir bedauern dies außerordentlich, sehen jedoch keine Alternative zur Absage“, sagte Christian Hofmann vom Organisationsteam unmittelbar nach der Entscheidung. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Thermometer sich dann tatsächlich der Marke 40 Grad Celsius näherte, eine völlig nachvollziehbare und vernünftige Entscheidung.

So folgte am Mittwoch statt des Laufs Unterricht nach dem Lehrplan, wenn auch in reduzierter Form. Am Donnerstag fand schließlich für alle Klassen noch ein Wandertag statt.

Bevor es dann freitags die Zeugnisse gab und alle sich in die wohlverdienten Sommerferien verabschiedeten, war in der Sporthalle die Siegerehrung angesagt.

Alle Ergebnisse der sportlichen Tage, also die aus den Bundesjugendspielen und den Turnieren in den Ballsportarten, flossen am Ende in eine Gesamtwertung ein, so dass für jeden Jahrgang eine Klasse als Gesamtsieger ermittelt werden konnte.

Dies waren die Klassen 5d, 6e, 7b, 8d, 9d und 10d. Und wie es sich gehört, gab es die obligatorischen Wanderpokale und Urkunden für alle sowie Leckereien für die Gewinner. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019