Schüler stellten sich Herbstbücher zusammen

Rimbach.An der Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) werden derzeit 20 Kinder und Jugendliche in sogenannten Sprachintensivklassen unterrichtet. Diese Schüler sind noch nicht lange in Deutschland; ihr Unterricht dreht sich in allererster Linie darum, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu lernen.

Das Team der Sprachintensivklassen, das mit den hauptverantwortlichen Lehrern Sabine Kümpel und Christian Stein zusammenarbeitet, lässt sich hierzu immer wieder Neues einfallen, damit den Mädchen und Jungen der Sprachunterricht nicht langweilig wird. Außer einfachen Lektüren, die gemeinsam gelesen werden, gibt es immer wieder Situationen, für die Vokabeln gesucht werden, die richtig verwendet und eingesetzt werden müssen.

Durch die gute Vorarbeit in den beiden Klassen und eine enge Absprachen innerhalb des Kollegiums gelingt es immer wieder, dass Schüler nach einiger Zeit in die Regelklassen übernommen werden können und so schließlich einen Haupt- oder Realschulabschluss an der DBS machen können.

Die Lehrerin Marissa Conrady hatte eine Einheit zum Thema Herbst in der fortgeschrittenen Klasse geplant. Gemeinsam nutzten die Jugendlichen die Rimbacher Waldrandlage, um herbstliche Dinge zu sammeln. So mussten die Schüler in einem persönlichen Herbstbuch Blätter einkleben. Aber auch Eicheln, Kastanien und Bucheckern mussten gesammelt und benannt werden.

Klassenzimmer dekoriert

Zum Schluss hatten alle Mädchen und Jungen ein Buch in den Händen, in dem sie die wichtigsten deutschen Begriffe zum Thema Herbst in Schrift, Bild und in Naturalien festgehalten hatten. Zusätzlich wurde im Laufe dieser Kurseinheit das Klassenzimmer herbstlich dekoriert.

Vor allem bei den Fensterbildern gaben sich die Schüler Mühe. Zusätzlich durfte jeder einen Kürbis aushöhlen und zurechtschnitzen, so dass auch der Weg zum Klassenraum herbstlich gestaltet worden war. Klassenlehrer Christian Stein zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen und den Fortschritten seiner Schützlinge. red

