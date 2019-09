Schüler trafen auf Unternehmer

Reichelsheim.„Traumreise“ lautet der Titel eines Projekts zur Persönlichkeitsentwicklung und Berufsfindung. In der Talent-Company, der Zukunftswerkstatt an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim gibt es dieses Projekt nun schon seit Jahren, und es ist erfolgreich.

Dabei beginnen Schüler der Hauptschulklassen bereits in der Jahrgangsstufe 8 damit, sich in Kleingruppen mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen und sich selbst besser kennen- und einschätzen zu lernen. In einer Atmosphäre von Wertschätzung, Respekt, gegenseitigem Verständnis, Anerkennung und Toleranz erarbeiten die Schüler im Unterricht und unter Anleitung von Kommunikationstrainerin Beate Rittersberger durch Einsatz unterschiedlichster Methoden ein individuelles Profil.

Schwerpunkt in den sich anschließenden Einzel-Trainings sind Bewerbungen. Daraus ergeben sich Fragen hinsichtlich der Bewerbungsanschreiben, der nötigen Unterlagen, zu den Vorstellungsgesprächen und zu Ausbildungs-Möglichkeiten.

Fleischwaren und Polstermöbel

In diesem Rahmen hatte die GAZ zu einem Treffen unter dem Titel Unternehmertalk eingeladen. Gleich zwei Unternehmer waren dabei, um der neunten Hauptschulklasse der Schulen zu Fragen rund um Ausbildungsplätze und Bewerbungsverfahren Rede und Antwort standen: Christian Wirth von den Odenwälder Fleischwaren und Bernhard Thamm von Polstermöbel Born. Beiden Firmen haben ihren Sitz in Fränkisch-Crumbach.

Wie Sonja Schmidt und Cornelia Kirchhoff-Lange als Organisatoren erklärten, hatten sich die Schüler bereits vor der Begegnung Gedanken über Bewerbungen, Eignungstests, Vorstellungsgespräche und die allgemeinen Chancen von Hauptschülern auf eine Einstellung gemacht. „Jeder hatte Fragen zu einem dieser Bereiche formuliert, die dann im Rahmen des Unternehmertalks diskutiert wurden“, so Schmidt. Ihr Dank ging nicht nur an die beiden Vertreter aus der Wirtschaft, sondern auch an Beate Rittersberger für die Begleitung des Projekts.

Im weiteren Verlauf sollen nun „Träume“ umgesetzt, Unternehmen gesucht, Praktika absolviert, Bewerbungen geschrieben und Vorstellungsgespräche trainiert werden. Ziel ist es, für jeden Schüler am Ende der Klasse 9 einen Ausbildungsplatz oder eine passende weiterführende Schule gefunden zu haben.

„Vielen Teilnehmern ist dies bisher auch gelungen, und alle empfehlen die Traumreise uneingeschränkt weiter“, fasste Cornelia Kirchhoff-Lange die Erfolgsgeschichte des Projekts zusammen. red

