Schuldenfalle und das Taschengeld

Rimbach.Immer im Dezember besucht die Ausbildungsleiterin der Volksbankfiliale Rimbach, Kim Zangerle, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) zum Thema Finanzielle Bildung. Zudem zeigt Zangerle als ehemalige Schülerin der DBS den heutigen Schülern einen gelungenen Karriereweg nach der Schule über eine duale Ausbildung und ein anschließendes Studium und berichtet über die dazu nötigen Schritte und Anstrengungen.

An zwei Terminen klärte sie die Schüler der neunten Realschulklassen über das Thema Finanzen allgemein auf, verriet unter anderem Fallstricke bei Krediten und erklärte die „Schuldenfalle“ an anschaulichen Beispielen. Die Jugendlichen stellten viele Nachfragen und bewiesen damit, dass sie diese Themen persönlich betreffen. Auch Schüler geraten mit ihrem Taschengeld „ins Minus“. Zangerle stellte dazu Lösungsstrategien vor. Gerade deshalb passt ihr Besuch ins Arbeitslehrekonzept Schule und ist eingebettet ins Schulprogramm „Du bist sicher – auf dem Weg in den Beruf“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019