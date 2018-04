Schule stellt sich vor

Rimbach.„DBS – die bunte Schule“ – Unter diesem Motto öffnet die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach am Freitag, 16. Februar, in der Zeit von 16 und 19 Uhr ihre Pforten für Eltern, Verwandte, Freunde und andere Interessierte. Angesprochen sind vor allem Viertklässler, die im Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln werden.

In vier Stunden präsentiert sich die Rimbacher Haupt- und

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1520 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.02.2018