Schulen arbeiten beim Neustart zusammen

Weschnitztal.Schulleiter Alexander Hauptmann von der Heinrich-Böll-Schule in Fürth und seine Kollegen Timo Helwig-Thome von der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach sowie Bernd Brieskorn von der Langenbergschule in Birkenau praktizieren in der Corona-Epidemie den Schulterschluss. Die drei Schulen wollen bei der Wiederaufnahme des Unterrichts für alle Klassen der weiterführenden Schulen in der nächsten

...