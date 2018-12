Schulen bilden gemeinsam Referendare aus

Fürth.Dass Referendare an zwei Schulen ihre Ausbildung zum Fachlehrer absolvieren, ist an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth kein Novum. Da die integrierte Gesamtschule über keine Oberstufe verfügt, ist es für Referendare mit gymnasialen Ambitionen unabdingbar, auch Stunden an einer Schule mit diesem Kriterium abzudecken.

Bisher sammelten die Referendare der HBS am Martin-Luther-Gymnasium in Rimbach Erfahrungen in der Oberstufe. Mit dem Dienstantritt von Marlisa-Christin Roth und Peter Külbs hat sich ein neuer Partner aufgetan: Die beiden Referendare absolvieren zum einen an ihrer Stammschule, der HBS, ihre Ausbildung, zum anderen an der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim.

Die Kombination von HBS und KKS ist kein Zufall, sondern einer gezielten Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen geschuldet. „Es handelt sich um einen ersten Schritt hin zu einer engeren Kooperation mit der Karl-Kübel-Schule“, betonte Schulleiter Alexander Hauptmann bei der Vorstellung der beiden jungen Pädagogen.

Warum aber gerade die sehr berufsorientiert arbeitende Schule in Bensheim? Eine Analyse der letzten zehn Schuljahre habe zweifelsfrei ergeben, dass es die große Mehrheit der HBS-Schüler an die KKS nach Bensheim zieht und das, obwohl die Anreise aus dem Odenwald für manche Jugendliche bisher durchaus beschwerlich war, heißt es von den Verantwortlichen. Das breitgefächerte Angebot der Karl-Kübel-Schule ist ein überzeugendes Kriterium für eine Vielzahl von Schülern, die eine weitere schulische Qualifikation anstreben – ob Fachabitur oder allgemeine Hochschulreife. „Der normativen Kraft des Faktischen wollen wir Rechnung tragen, indem wir die Kontakte zur Karl-Kübel-Schule intensivieren“, lautet Hauptmanns Erklärung für den neuen Weg.

Nicht unerwähnt lässt der Schulleiter der HBS, dass es gelungen sei, die Busanbindung deutlich zu verbessern und den Schulweg aus dem Odenwald an die Bergstraße angenehmer zu gestalten. Der nächste Schritt, um die beiden Schulsysteme kompatibler zu machen, sind Abordnungen, will heißen, dass Lehrer der HBS in naher Zukunft stundenweise an der KKS tätig sind und umgekehrt.

Mit der gemeinsamen Ausbildung der beiden Referendare ist ein erster Schritt vollzogen. Marlisa-Christin Roth wird in den Fächern Sport und Biologie eingesetzt. Die junge Pädagogin studierte die beiden Fächer an der Goethe-Universität in Frankfurt. Peter Külbs besuchte die Universität in Landau und wird in den Fächern Deutsch und Englisch unterrichten.

Hauptmann begrüßte die Referendare an der Gesamtschule und wünschte beiden viel Erfolg. Roth und Külbs schlagen ein neues Schulkapitel an der HBS auf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018