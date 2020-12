Schulen geschlossen, Geschäfte wieder offen

Lindenfels.Die Corona-Pandemie hat Europa fest im Griff. Auch die Lindenfelser Partnerstadt Pawlowiczki in Polen wurde vom Covid-19-Virus nicht verschont. Wie Bürgermeister Jurek Trefon im Gespräch mit Claudia Schmitt, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Pawlowiczki / Gnadenfeld, berichtete, sind die Infektionsfälle im ländlich geprägten Pawlowiczki aber überschaubar. Ein Mitarbeiter im Rathaus sei betroffen gewesen.

Das größte Fest im Jahresreigen von Pawlowiczki, das Erntedankfest, wurde aufgrund der Pandemie in diesem Jahr nicht gefeiert. Im vergangenen Jahr waren über 40 Personen aus Lindenfels zum Erntedank nach Polen gereist.

Geschäftswelt leidet massiv

Derzeit seien im Gemeindegebiet alle Schulen geschlossen, und daran werde sich so schnell auch nichts ändern, berichtete Trefon. Nach den Weihnachtsferien schließen sich die Winterferien an. Mit einer Schulöffnung rechnet man in Pawlowiczki erst in der zweiten Januarhälfte. Offen sind dagegen alle Kindergärten und Tagesstätten.

Die Geschäftswelt leidet massiv unter den Beschränkungen. In den vergangenen Wochen waren alle nicht unbedingt notwendige Geschäfte – zum Beispiel für Bekleidung und Schuhe – geschlossen, wohingegen Supermärkte und Bäckereien weiter offen hatten. Zur Adventszeit durften in Pawlowiczki wieder alle Geschäfte öffnen. cs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020