Schutz vor bösen Geistern

Lindenfels.Seit zehn Jahren können Besucher des Deutschen Drachenmuseums in Lindenfels in die fantastische Welt der Drachen eintauchen und sich an den zahlreichen und vielfältigen Drachen-Darstellungen erfreuen, die im Haus Baureneck einen würdigen Platz gefunden haben. Tausende Besucher aus der ganzen Welt waren schon zu Gast und haben sich an den über mehrere Stockwerke verteilten Exponaten zum Mythos Drache erfreut.

Das Drachenmuseum bietet auch Sonderausstellungen. Noch bis zum 27. September sind Malereien des Bensheimers Norbert Heeb zu sehen.

Ein richtiger Hingucker ist der sogenannte Dachreiter, der in Form übereinandersitzender Drachen in einem Erker des Museums seinen festen Platz hat und über die Besucher der umfangreichen Ausstellung auf einer Etage wacht.

Diese etwa gegen Ende der Ming-Zeit (1368 bis 1644) in China aufwendig hergestellte und glasierte Keramikfigur sollte die Bewohner des Hauses in erster Linie vor bösen Geistern schützen. Denn in China kommt keinem anderen Tier größere Wichtigkeit zu wie dem Drachen. Hier gilt er als Symbol der Erhaltung und der stärksten Macht. fred/Bild: fred

