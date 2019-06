Schweinische Reise mit vielen Sticheleien

Lindenfels.Dramatik auf Burg Lindenfels: Die Vorstellung des Puppentheaterstücks „Erwin – ein Schweineleben“ wäre am Samstagabend beinahe dem Wetter zum Opfer gefallen. Doch das Darmstädter Ensemble aus dem Kikeriki-Stall und auch die rund 650 Zuschauer blieben standhaft und zogen das Ding eiskalt durch. „Ein Ort, fünf Klimazonen“, spotteten die Spieler um Felix Hotz dann am Sonntag, als das Publikum im Innenhof bei 25 Grad die zweite Vorstellung erlebte. Wieder waren laut Veranstalter zirka 600 Gäste gekommen. Ein toller Erfolg für den SV Lindenfels, der die vielbeschäftigte Bessunger Crew nach dem Erfolg von 2017 erneut in den Odenwald eingeladen hatte.

Die Theatermeile war einmal mehr bestens organisiert. Kulinarisch wie kulturell – denn auch süffiges Volkstheater mit Stockpuppen ist Kultur – verlief das Wochenende ohne Probleme. Rechtzeitig zur Pause war der nächste Schwung Grillwürste gar, und auch an Bestuhlung und Akustik gab es nichts auszusetzen. Derb, respektlos und rotzfrech allerdings war das Stück, das die Theatermacher aus der Comedy Hall bereits seit 1990 im Repertoire haben. Mittlerweile wurde das „Schweinleben“ über 1000 Mal gespielt. Mit Florian Harz und Hanno Winter hatte Felix Hotz, Sohn des Theatergründers Roland Hotz, zwei versierte Akteure an den Puppen.

Vom Bauernhof in den Untergrund

Die Handlung ist schnell erzählt: Dem sächselnden Schwein Erwin, das mit Freundin Margarethe auf einem Bauernhof lebt, wird plötzlich die Langweiligkeit seines Lebens bewusst. Er verlässt die biedere Sau, um schweinische Aufregung und Abenteuer zu suchen. Ein sexsüchtiger Wurm („Fummeln, fummeln, fummeln“) verrät ihm gegen eine kleine körperliche Gefälligkeit, dass in den U-Bahn-Schächten direkt unter seinem Bauernhof täglich die Post abgeht. In den „Rattakomben“ hausen Abrazzo und Körbel gemeinsam mit dem selbsternannten Rattenkönig, der als nerviger Nazi-Nager ein wackliges Regiment führt. Denn gegen die dauernölenden Schwanzträger mit ihrem südhessischen und italienischen Dialekt ist auch der militärische Schreihals machtlos.

Die Dialoge und Streitereien der Ratten tragen einen Großteil des Stückes. In teils irrwitzigem Tempo schleuderten sie Witze und Sticheleien gegen Prominente und Politiker von der Bühne. Das ist zwar bisweilen ein wenig handlungsarm, doch wer Tiefgang und dramaturgische Komplexität erwartet, der ist in den Kikeriki-Produktionen ohnehin fehl am Platz.

Dennoch kommt das Stück nicht an „Nosferatu“, „Faust“ oder „Siegfrieds Nibelungenentzündung“ (teils von menschlichen Spielern dargeboten) heran. Die Dialoge zwischen den Schweinen geraten etwas zu mild für die Darmstädter Puppentreiber, die man vor allem für ihre Maschinengewehrschnauzen und würzigen verbalen Schlenzer schätzt. Die Ratten relativieren diese Schwäche etwas, können den leicht bemühten Gesamteindruck der Inszenierung aber nicht ganz vergessen machen.

Harmlose zweite Hälfte

Die zweite Hälfte tropft dann auch entsprechend harmlos ins Finale. Erwin, dessen Ankunft den Ratten vom verräterischen Wurm längst angekündigt wurde, wird trotz Nagetier-Verkleidung erkannt und von den Ratten als künftiger Schweinebraten gefangen genommen.

Die Konfrontation der tierischen Gegensätze wird nur kurz angerissen, die barbusige Rattenlady flott aus dem Bild verbannt. Die Gesangs- und Musikeinlagen bleiben farblos – zu farblos für eine ansonsten in jeder Hinsicht einfallsreiche Truppe, die sich in Lindenfels deftige Seitenhiebe auf so manche Odenwald-Gemeinde nicht verkneifen konnte.

Zum vermeintlichen Happy-End, als die beiden Schweine wieder treu vereint die Zukunft und so manche Ferkeleien planen, hat das Kikeriki-Theater aber dann doch noch einen teuflischen finalen Kommentar parat: Was das dicke rosa Paar als Hochzeitsmusik hört, ist in Wirklichkeit der Auftaktmarsch für ein großes Schlachtfest.

Wäre Erwin doch im rattenscharfen Untergrund geblieben. Dann hätte er sicher mehr Spaß und vor allem – trotz Sex, Drugs and Rock`n`Roll – ein längeres Leben gehabt. Langer Applaus im Burghof. Und viele Zuschauer hoffen, dass die Truppe in drei Jahren wieder in Lindenfels vorbeischaut. Der SV will dran bleiben.

