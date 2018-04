Seit 125 Jahren wichtiger Teil der Heimat

Anzeige

„Als ich gefragt wurde, ob ich die Schirmherrschaft übernehmen wolle, sagte ich sehr gerne zu“, begann Bürgermeister Michael Helbig seine Rede. Auch er lobte das Engagement der Sänger, ihres Chorleiters und die Arbeit des Vorstands. Helbig ließ die 125 Jahre auf noch andere Art Revue passieren: Der Rathauschef erinnerte an viele Meilensteine der Geschichte und zog damit eine Parallele zur Vereinsgeschichte. Vor 125 Jahren entstanden das erste kommerzielle Filmstudio, das Waldorf Hotel in New York, der Reißverschluss wurde erfunden und es gab einen Staatsbankrott in Griechenland.

Der Bürgermeister erwähnte zudem die Chorleiter seit Gründung. Gerade einmal acht sind es bis heute und das seien in 125 Jahren wenige, sagte Helbig. Im Schnitt kämen die Amtszeiten auf etwas mehr als 15 Jahre. Jean Reimund schaffte es auf stattliche 46 Jahre.

„Musik ist gelebte Emotion“, sagte Landrat Engelhardt. Musik und Gesang verband er zudem mit dem Begriff Heimat. Er sei überzeugt, dass Heimat in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine ganz besondere Rolle spielen werden, so Engelhardt weiter. Mit Heimat verknüpfe man einen Anker, dabei spielten die Musikvereine und Chöre eine wichtige Rolle.

Vorsitzender seit 1989 im Amt

Philipp Kriegbaum wurde von allen für seine Arbeit als Vorsitzender gelobt. Seit 1989 steht er an der Vereinsspitze und 1989 war auch Jahr, in dem sich der gesamte Vorstand neu bildete. Seine fast 30-jährige Vorstandsarbeit würdigten zudem viele Vertreter der Vereine in und um Winterkasten.

An vielen Stellen arbeiten die Vereine in Winterkasten zusammen und pflegen enge Freundschaften untereinander, ob in Verbindung mit Festen und Auftritten oder privat. In Winterkasten und den umliegenden Kommunen werden Gemeinschaft, Freundschaft und das Vereinsleben noch großgeschrieben. Man kennt sich persönlich, tauscht sich aus und trifft sich privat und im Verein.

Dies alles trage, waren sich die Redner beim Festkommers einig, zu einem Ortsgeschehen bei, das die dortige Gemeinschaft stärke. Auch der Winterkäster Ortsvorsteher Alfons Moritz schloss sich dieser Feststellung an und hob hervor, der Männergesangverein Liederkranz sei ein wichtiger Teil dieser Dorfgemeinschaft.

Vorsitzender Kriegbaum dankte für die zahlreichen Spenden für den Verein, die er im Rahmen der Feier überreicht bekam und rührte noch einmal die Werbetrommel für weitere Sänger: „Bei uns kommen längst nicht alle Mitglieder aus Winterkasten und es gibt sogar einige Sänger, die in gleich mehreren Chören aktiv sind“, hob er hervor. Neue Sänger fühlten sich immer sehr wohl beim Liederkranz und das solle auch so bleiben. „Bei uns gibt es keine Singstunde, in der nicht gelacht wird“, versicherte Kriegbaum.

Der Winterkäster Männergesangverein rundete sein Jubiläum gestern mit einem Frühjahrskonzert im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus ab.

