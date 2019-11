Seit 25 Jahren Theater mit viel Lokalkolorit

Schlierbach.Die Theaterabende in Schlierbach haben Tradition. Mit dem Stück „Der falsche Graf und die Internetbaronin“ werden die Laienschauspieler des Männergesangvereins Sängerlust ab morgen wieder die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren. Diese Saison ist die 25. in Folge, aber schon in der 50er und 60er Jahren wurde in Schlierbach Theater gespielt. Mangels Interesse oder wegen fehlender Schauspieler

