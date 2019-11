Selbstbestimmt leben im Alter

Winterkasten.PauLa, die Psychosoziale Fachkraft auf dem Lande, hat der Vorbereitungskreis der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten für das nächste Frauen- und Gemeindefrühstück in der Waldhufenkirche als adäquate Referentin für ein viele Menschen berührendes Thema gewonnen. Wie kann man im Alter möglichst lange selbstbestimmt leben?

Am Mittwoch, 27. November, ab 9 Uhr berichtet darüber Ute Brand in der Kirchengemeinde. Brand ist für das vom Kreis Bergstraße initiierte Netzwerk ortsnahe Versorgung Odenwald (Novo) als Psychosoziale Fachkraft tätig und berät Leute in der Region dazu. Sie wird ihre Arbeit vorstellen und Tipps für den Alltag und zur Sturzprophylaxe geben.

Wie immer gibt es zu Beginn ein gutes Frühstück mit Kaffee. Das Treffen dauert zwei Stunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.11.2019