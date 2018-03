Selbstverteidigungskurs für Frauen

Anzeige

Der Kurs läuft am 14. und 15. April (Samstag und Sonntag) jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. Mitglieder des JCN erhalten eine Ermäßigung auf die Kursgebühr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.03.2018