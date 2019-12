Senior verletzt aufgefunden

Reichelsheim.Ein 89-jähriger Mann ist in einer Wohnung in Reichelsheim mit blutenden Verletzungen aufgefunden worden. Wie ein Sprecher mitteilte, geht die Polizei nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Mann in der Wohnung überfallen wurde. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen schweren Raubes. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.

Der Mann war bereits am Montag gefunden worden. Nach Einschätzung der Polizei soll sich die Tat am Sonntag nach 20 Uhr ereignet haben. Der Senior liegt nach Angaben der Polizei weiterhin in einem Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, ist sein Gesundheitszustand nach derzeitigen Erkenntnissen stabil. red

