Skelett Berta zu Gast beim Burgfest

Lindenfels.Bei der Burgfest-Illumination am Wochenende in Lindenfels gab es einen besonderen Gast: Auf einer Bank an der Nibelungenstraße saß, ähnlich wie vor wenigen Tagen in nahen Fürth, ein eingekleidetes Skelett.

Während in Fürth vom „bleichen Heinrich“ die Rede war, stellte sich das Knochengerüst in Lindenfels auf einem Schreiben als „fesche Berta“ vor. Aus der Ferne, so war weiterhin zu lesen, sei sie gekommen. Ihr Ziel war demnach das Burgfest.

Eine Weile werde sie sich nunmehr in der Umgebung aufhalten, und „vielleicht kann mich der Eine oder Andere auf meinen Besuchen begleiten“, war in den Zeilen vermerkt. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020