Anzeige

Winterkasten.Eine Gottesdienstreihe „Sommerkirche im Pfarrgarten“ bietet die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in den nächsten Monaten in loser Folge an. Damit erhält der große Pfarrgarten seinen Stellenwert im Gemeindeleben.

Nach dem Auftakt an Christi Himmelfahrt ist der nächste Gottesdienst dort am morgigen Sonntag, 27. Mai, ab 10 Uhr unter dem Titel „Gott ist in den Rosen“. Pfarrer Sebastian Hesselmann hofft, dass bis dahin auch in einem der höchstgelegenen Gärten Winterkastens die Edel-, Pfingst- und Heckenrosen blühen.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, in dessen Rahmen auch ein Kind getauft wird, übernimmt Organist Dr. Andreas Schäfer.