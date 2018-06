Sozialpraktikum für Zehntklässler

Anzeige

Fachbereichsleiter Roland Schlösser und die beiden Lehrer Melina Freudenberg und Matthias Ehlers teilten die Schüler den einzelnen Einrichtungen zu, nachdem die sich vorher selbst für eine Kategorie entschieden hatten. Die drei Lehrkräfte besuchten die Jugendlichen auch während der Woche in den Betrieben.

Nach Abschluss des Praktikums erhielten alle Beteiligten ein Zertifikat. Wichtiger waren aber sicherlich die Eindrücke, die die Abgänger der Rimbacher Haupt- und Realschule in dieser Woche erhielten. So bekam nicht zuletzt der Begriff „Pflegenotstand“ für die Schüler eine neue Bedeutung. Was man sonst nur liest oder im Fernsehen sieht, kann man nun in der Realität erleben und die Auswirkungen spüren.

Nicht nur deshalb hat sich das Sozialpraktikum an der DBS gelohnt und wird wohl künftig fest im Profil der Schule verankert werden. is

