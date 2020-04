Spannendes über Insekten auf 400 Metern

Lindenfels.Der Panoramaweg im Lindenfelser Schenkenbergwald bekommt einen Insektenlehrpfad. Durch die Unterstützung mit Fördergeldern aus dem BASF-Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ kann der Bienenzuchtverein Lindenfels und Umgebung seine schon lange gehegte Idee nun in die Tat umsetzen.

Unterstützung fand der Verein beim Obst- und Gartenbauverein Schlierbach und beim Förderkreis Carl-Orff-Schule Lindenfels. „Mit den Partnern möchten wir gemeinsam etwas Neues schaffen“, so der Vorsitzende des Bienenzuchtvereins, Reinhard Arnold. Die Eröffnung des rund 400 Meter langen Insektenlehrpfades war für Anfang Juni vorgesehen, doch durch die Corona-Krise wird sie sich verschieben. Auch die Idee, dass die Schüler der örtlichen Grundschule Bilder für die Stationsschilder malen, konnte bislang nicht umgesetzt werden. Ansonsten geht das Projekt voran, auch wenn es in dieser Zeit nicht ganz so einfach ist.

Mit Freude erwartet derzeit der Imkerverein seinen zwei Tonnen schweren Eichenstamm zurück. Der im Durchschnitt über einen Meter dicke Eichenstamm ist derzeit bei dem Kettensägenschnitzer Gerd Hildenbrand in Hornbach in Birkenau, der daraus einen Honigbären mit offenem Rücken fertigt. Dort, wo sich im Schenkenberg der Panoramaweg und der Wanderweg „Nibelungensteig“ kreuzen, soll er aufgestellt werden. Im Rücken des Stammes ist Platz für eine Kiste, die ein Bienenvolk beherbergen soll.

Zehn informative Stationen

Der Honigbär ist eine Attraktion des Insektenlehrpfades. Insgesamt hat der Pfad zehn informative Stationen mit Hinweistafeln. Wie Arnold informiert, soll, auch in Absprache mit Revierförstern ein Ameisenhaufen umgesetzt werden. Die zu den Hautflüglern zählenden Insekten haben im Wald wichtige Aufgaben. Zur gesunden Fauna im Wald gehören auch die Hornissen, deshalb wird an einer anderen Station ein Hornissenkasten angebracht und dort über das Leben der Tiere informiert.

Wildbienen, sie nisten vorwiegend im Boden, gehören ebenfalls in den Lebenskreislauf und über sie wird ebenfalls informiert. Für die Nahrung und die Aufzucht der Brut sind für alle Insekten Pflanzen wichtig. Blütenpflanzen und Bäume gehören in einen gesunden Wald. Deshalb wird der Schenkenberg an einer Stelle mit Lindenbäumen aufgeforstet. Der Schlierbacher Obst- und Gartenbauverein spendiert Wildobstanpflanzungen wie die Holzbirne oder Wildapfelsorten. Hier wird auf unterschiedliche Blühphasen der Bäume geachtet, um den Insekten eine möglichst große Zeitspanne mit blühenden Bäumen anzubieten. Wichtig sind im Gefüge weitere Pflanzen, wie Ginster, Weidenröschen, Fingerhut und Goldrute, also typische Blühpflanzen, die im Wald zu finden sind.

So wichtig wie lebendige Blühpflanzen und Bäume sind, so wichtig sind für die Insekten auch abgestorbene Bäume. Habitatbäume für Insekten sind starke Baumstämme, die noch in der Erde verwurzelt sind, die aber abgestorben sind und daher fast keine Äste und keine Rinde mehr haben. Umgefallene Baumstämme, also „Totholzlager“ bieten Wohnung und Nahrung für Hirschhorn- und Nashornkäfer. Diese seltenen, aber imposanten Insekten brauchen Unterstützung, deshalb ist der Einsatz für ihren Erhalt sehr wichtig.

Fertigstellung in einigen Monaten

Und dann gibt es noch neuzeitliche Entwicklungen, die von Insektenkundlern kritisch gesehen werden. So wird darüber informiert, wie durch Mobilfunkstrahlen entstandene magnetische Felder die Orientierung und das Brutverhalten der Insekten gestört werden kann. Wie Arnold erläutert, werden derzeit Fotos und Texte vorbereitet.

Mit dem Insektenlehrpfad kann somit mit vielen Informationen über das Leben und Überleben der Insekten informiert werden. Jeder Besucher wird sich damit auch über das Stichwort „Insektensterben“ kundig machen können. „Wegen der Corona-Krise wird das Projekt erst in einigen Monaten fertig gestellt werden können“, so Arnold. „Wir wollen auf das Insektensterben durch Präsentation von besonders bedrohten und unter besonderem Schutz stehenden Arten und deren bedrohten Lebensräume hinweisen“, erklärt er. Dadurch sollen die Besucher angeregt werden, über den Umgang mit Insekten im eigenen Umfeld nachzudenken. Das treffe auch für die Lebensbedingungen zu, die in vielen Gärten ebenfalls immer schlechter werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.04.2020