Spaß stand im Vordergrund

Reichelsheim.Reges Treiben herrschte jüngst in der Sporthalle der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim. Anlass war die diesjährige Sportgala. Viele sportliche Aktive säumten die Halle und auch die Zuschauerränge waren wieder gut gefüllt. Wie immer wurde der Tag durch den Sportleistungskurs der Jahrgangsstufe Q1 unter Leitung von Jens Ender und Kirsten Berg organisiert. So standen auch in diesem Jahr wieder Freude und Spaß - und weniger der Wettbewerb – im Vordergrund. Vor allem bei den diversen Sportspielen, bei denen sich jeweils eine Schülermannschaft der neunten und zehnten Abschlussklassen mit einem Lehrerteam messen konnte, war die Stimmung ausgezeichnet.

Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht bedankt sich im Namen des gesamten Schulleitungsteams sehr herzlich bei allen für das gute Miteinander an der Georg-August-Zinn-Schule im Verlaufe des gesamten vergangenen Jahres.

