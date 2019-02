SPD-Fraktionschef ärgert sich über Facebook-Posts

Thomas Bauer von der Lindenfelser SPD-Fraktion verteidigt ebenfalls die Ablehnung seiner Genossen eines Schwimmbadfestivals. Die Kosten von 20 000 Euro, der hohe Personaleinsatz für die Stadt sowie einige weitere Unwägbarkeiten hätten dazu geführt.

Es sei auch angeführt worden, dass die Veranstaltung mit vier Tagen überdimensioniert sei, heißt es in einem Schreiben Bauers an diese Zeitung. Im Übrigen sei zu diesem Thema keine formelle Abstimmung im Stadtentwicklungsausschuss erfolgt und Gegenstimmen seien nicht zu hören gewesen. Auch nicht von Jochen Ruoff, der daraufhin den Vorsitz des Ausschusses niederlegte.

„Interessant“ finden die Sozialdemokraten weniger den Rücktritt Ruoffs – der schade, aber keine Stadtkrise sei – sondern seinen Umgang damit. „Zunächst, und bevor die Ausschussmitglieder davon erfuhren, wurde Facebook bemüht. Sicher der richtige Ort, um kein Öl ins Feuer zu gießen“, kritisierte Bauer.

Danach sei eine Mail an die Ausschussmitglieder gegangen, es folgte eine Pressemitteilung, die auch in dieser Zeitung abgedruckt wurde. Damit habe das Ruoff´sche Meinungsbild die Öffentlichkeit erreicht.

„Vielleicht wäre vorher etwas Selbstkritik bei Herrn Ruoff angebracht gewesen, und auch ein Blick in den demokratischen Spiegel hätte weitergeholfen“, fährt Bauer fort. Mehrheiten in Ausschüssen und Parlament seien zu akzeptieren. Abstimmungen im demokratischen Verfahren könnten bei Niederlagen je nach Sichtweise ärgerlich sein, seien aber der Boden des Zusammenlebens: „Es hilft nichts, sich in die Schmollecke zurückzuziehen, wenn es mal nicht so läuft“.

Nun werde man abwarten müssen, wie es im Ausschuss weitergeht. „Ob die SPD nun auch noch den dritten Vorsitz eines Ausschusses der Stadt übernimmt, ist nicht absehbar“, warnt Bauer. Am Drücker seien die Grünen, aber auch die CDU/LWG als zweitstärkste Fraktion könne Verantwortung übernehmen.

„Lindenfels ist auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen. Wir werden auch weiterhin mit unserem Bürgermeister und allen Partnern im Stadtparlament gute Lösungen für Lindenfels suchen und umsetzten, hin und wieder auch gegen die Vorstellungen von Herrn Ruoff“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

