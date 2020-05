SPD hat keinen Verzicht gefordert

Lindenfels.Im gestrigen BA-Artikel über die Finanzlage der Stadt Lindenfels hieß es fälschlicherweise, die SPD-Fraktion im Stadtparlament fordere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einen Verzicht auf die Elternbeiträge für die Kindergärten. Richtig ist, dass die Sozialdemokraten die Stadtverwaltung aufgefordert haben, diese Beiträge zu stunden – was keinen vollständigen Verzicht bedeutet, weil sie rückwirkend erhoben werden können. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Sitzungen im Juni

Wie Bürgermeister Michael Helbig mitteilte, empfiehlt auch der Magistrat die Stundung und hat sie an die Träger, die Evangelischen Kirchen in Lindenfels und Winterkasten, weitergeben. Eine Verwaltungsvorlage zur Stundung werde auch Gegenstand der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am Montag, 22. Juni, und am Donnerstag, 25. Juni, in der Stadtverordnetenversammlung sein.

Ein Antrag, ganz auf die Elternbeiträge ganz zu verzichten, liege allerdings von der FDP-Fraktion vor. Er sei Gegenstand im Ältestenrat, der am kommenden Dienstag über die Tagesordnung zu den nächsten Sitzungen berät. Die SPD-Fraktion habe ferner einen Antrag angekündigt, nach dem das Land dazu aufgefordert werden soll, die Kommunen in der coronabedingten Wirtschaftskrise zu unterstützen. kbw

