SPD traf sich zum Heringsessen

WINTERKASTEN.Es war eine gesellige Runde, in der sich die Lindenfelser SPD am Mittwochabend getroffen hat. Eben darum ging es beim Heringsessen am Aschermittwoch. Dass dies wieder gelungen war, erfreute den Vorsitzenden Jochen Terporten (Zweiter von rechts). Er begrüßte zahlreiche Gäste aus Lindenfels und Lautertal. Der Abend bot ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen. Unser Bild zeigt (von links): Bürgermeister Michael Helbig, den stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Jens Grube, Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer und die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.03.2019