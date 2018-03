SPD verschenkt Bienenfutter-Samen

Anzeige

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels und ihre Umgebung ist reich an natürlichen Ressourcen und ein architektonisches Kleinod. „Nicht ohne Grund wird unserer Burgstädtchen landläufig als Perle des Odenwalds bezeichnet. Diese uns gegebenen Voraussetzungen gilt es, nachhaltig zu fördern“, schreibt die SPD Lindenfels in einer Mitteilung.

Deshalb verteilt der Ortsverein der Sozialdemokraten am Mittwoch, 28. März, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr kostenlos ein Kontingent an Blumenerde (40 Liter pro Einheit), Frühlingsblumen und Bienenfutter-Samen – eine Saatmischung von bunten Blumen die als Bienennahrung vermehrt Nektar und Pollen spenden. Die Aktion unter dem Motto: „Unsere Stadt soll blühen, ein Zuhause für Nützlinge“ ist – solange der Vorrat reicht – am Büro der SPD in der Burgstraße 3.

„Eingebettet in eine grandiose Landschaft ist Lindenfels nach wie vor ein Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher. Burg- und Trachtenfest, Ostermarkt, Brauchtumstage, Mittelalterlicher Spektakulum, Theater und Oper vor historischer Kulisse, sind ein kleiner Ausschnitt dessen, was unsere Kommune zu bieten hat.