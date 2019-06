SPD will Ausschüsse neu ordnen

Lindenfels.Der Lindenfelser Bauausschuss könnte in nächster Zeit neue Aufgaben bekommen: Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung will, dass sich das siebenköpfige Gremium künftig auch mit der Stadtentwicklung befasst. Bisher fällt sie in die Zuständigkeit des Ausschusses für Stadtentwicklung und Kultur (ASK).

„Wir halten die Stadtentwicklung für ein wichtiges Thema“, betont Jochen Terporten, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Allerdings hat der ASK derzeit keinen Vorsitzenden, nachdem Jochen Ruoff (Grüne) diese Funktion im Februar abgegeben hat. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Ein Vorschlag der SPD lautet, den ASK zu einem Kultur- und Sozialausschuss umzufunktionieren.

Beratung am Montag

Die Sozialdemokraten haben dazu einen Antrag zur Hauptsatzung gestellt. Er soll zunächst am Montag, 24. Juni, im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden, bevor die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am darauffolgenden Donnerstag, 27. Juni (19.30 Uhr im Bürgerhaus) darüber entscheiden. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019