SPD will Kindergarten-Beiträge stunden

Lindenfels.Noch sind die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abzusehen. Außergewöhnlich seien in jedem Fall aber die wirtschaftlichen Auswirkungen in allen Bereichen des öffentlichen wie des privaten Lebens, schreibt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtparlament, Thomas Bauer, in einer Mitteilung.

Die Schließung der Kindertagesstätten in Lindenfels stelle die Eltern vor schwierige Situationen, da sie ihre Kinder nun in Eigenleistung tagsüber zu betreuen und gleichzeitig wirtschaftliche Beeinträchtigungen zu schultern hätten.

In der gegenwärtigen Situation auf die Zahlung von Elternbeiträgen zu pochen, sei schwer vermittelbar. Deshalb habe die SPD-Fraktion telefonisch bei Bürgermeister Michael Helbig den Antrag gestellt, die Elternbeiträge im April – und gegebenenfalls im Mai – zu stunden.

Ob man angesichts der vorhersehbaren düsteren Haushaltsprognose nach der Krise einen kompletten Verzicht erklären könne, sei in der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Einen entsprechenden Antrag werde die SPD stellen, kündigte Bauer an.

In dem Telefonat sei Bürgermeister Helbig außerdem aufgefordert worden, mit den kirchlichen Trägern abzustimmen, welche Wege die Kirche einschlagen werde, um die Kosten in dieser Ausnahmesituation zu senken und welchen Anteil an den Lasten sie trage. red

