Spende für das Hospiz in Bensheim

Lindenfels.Elfriede und Heinz Wiederspahn feierten ihre diamantene Hochzeit mit einem Dankgottesdienst in der katholischen Kirche in Lindenfels im August. Das Ehepaar hat im Juli 1958 in Frankfurt am Main standesamtlich im Römer geheiratet. Am 23. Juli 1958 war die kirchliche Trauung in der katholischen Kirche St. Sebastian in Berlichingen.

Die Wiederspahns feierten mit Freunden und Verwandten das 60-jährige Jubiläum der Eheschließung und hatten gebeten, Geld zu schenken. Insgesamt sind so 1300 Euro zusammengekommen, die das Ehepaar Wiederspahn jetzt dem Hospiz in Bensheim spendete. „Ich finde die Arbeit, die sie dort leisten beeindruckend“, sagte Elfriede Wiederspahn.

Das Ehepaar führte von 1963 bis 1983 das Forsthotel Bellevue in Seidenbuch. Ihr Restaurant war auch bei den Lindenfelsern sehr beliebt. Seit 1983 lebt das Ehepaar in der Stadt Lindenfels und betreibt die Pension Elfriede. gg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018