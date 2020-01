Spendengeld fließt in die Jugendarbeit

Lindenfels.Spenden in einer Gesamthöhe von 18 500 Euro hat die Volksbank Weschnitztal am Dienstagabend an 31 Vereine und Institutionen aus ihrem Geschäftsgebiet ausgeschüttet. „Dieser offizielle Termin ist ein Abbild dessen, was wir das ganze Jahr tun“, sagte dazu Volksbank-Vorstand Christian Joos. Denn auch außerhalb dieser Ausschüttung bewilligt das Kreditinstitut regelmäßig Förderungen für Projekte.

