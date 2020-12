Spendenlauf für Indien-Projekt übertrifft alle Erwartungen

Rimbach.Für den guten Zweck zogen sich in den vergangenen Monaten viele Klassen – und auch manche Lehrer – der Martin-Luther-Schule in Rimbach (MLS) die Laufschuhe an. Das Schwitzen hat sich gelohnt, denn bis Ende November gingen beim Freundeskreis des Gymnasiums rund 10 600 Euro an Spendengeldern ein. Das Geld wurde nun der indischen Hilfsorganisation Island Trust zur Verfügung gestellt.

Durch

...