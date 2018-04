Anzeige

Was steckt hinter dem „Calliope mini“? Es handelt sich um einen Kleinstcomputer auf einer Platine, der Schülern die Chance bietet zu lernen, wie IT, also Schaltungen, Software und Sensoren, funktionieren gespendet hat sie die Hopp-Foundation. Dass es wichtig ist, Jugendliche an diese Technik heranzuführen und sie damit vertraut zu machen, beweist die Tatsache, dass die deutsche Wirtschaft schon jetzt Mühe hat, genug IT-Experten zu finden.

Der „Calliope“ wird im Wahlpflicht-Unterricht der Heinrich-Böll-Schule in verschiedenen Jahrgangsstufen eingesetzt. Aufgrund seiner einfachen Bauweise und der für Einsteiger leicht zu erlernenden visuellen Programmiersprache eignet sich der Mini-Computer hervorragend für den Einsatz an Schulen.

Ohne viel Zeit in das Lernen einer komplexen Programmiersprache zu stecken, könnten aufgrund der großen Zahl an Unterrichtsbeispielen sehr schnell komplexe Programm erstellt werden, erklärt der Schulleiter.

Die Vielzahl an eingebauten Sensoren und Ausgabemöglichkeiten erlaube bereits eine große Menge hochinteressanter Projekte. hbs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018