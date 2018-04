Anzeige

KOLMBACH.Es war mehr als ein Frühjahrsputz, zu dem sich ein kleiner Kreis von Ortsbeiratsmitgliedern und Bürgern auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach trafen. Das Areal wurde gründlich instandgesetzt, so dass die Freiluftsaison für Kinder dort beginnen kann.

Zu den Arbeiten gehörte auch der Aufbau zweier neuer Pfähle, die das Schild mit dem Schriftzug Spieloase tragen. Dem Schild hatte Ortsvorsteher Kurt Dersch (rechts) schon vor der Aktion neuen Glanz gegeben. Unser Bild zeigt Dersch gemeinsam mit (von links) Malte Diestel, Norbert Rettig und Pascal Maurer beim Aufstellen und Befestigen von einem der beiden Pfähle.

Die Spielplatzaktion hat Tradition. Alljährlich steht sie im Frühling auf dem Kalender – und das seit Eröffnung des Platzes im Jahr 1996. Eingerichtet wurde das Areal damals in Eigenhilfe, Grundlage war die Vorarbeit einer Planerin.