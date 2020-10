Sponsorenlauf soll Familien in Indien helfen

Rimbach.Bereits seit 20 Jahren gibt es an der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach das Indien-Projekt. Zuletzt war das Dorf Kotagiri in den Nilgiri Hills im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu für drei Monate die Heimat von Katharina Steinmann und Katharina Meyer. Unter der Schirmherrschaft der Hilfsorganisation Island Trust, mit der die MLS seit Jahren zusammenarbeitet, unterrichteten die jungen

