Lindenfels.Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnten die Schülerinnen und Schüler aller Klassen in den Disziplinen Weitwurf, Weitsprung, 50 m –Sprint sowie beim 800 m- bzw. 1000 m- Lauf zeigen, was sie drauf haben. Nach einem gemeinsamen Lied in der Aula sowie einer Aufwärmphase auf dem Schulhof, die von der Sportlehrerin Sylvia Rettig angeleitet wurde, durchliefen die einzelnen Klassen im Lauf des Schulvormittags die vier Disziplinen. Begleitet wurden sie von Eltern, die sich bereiterklärt hatten, die Lehrkräfte an diesem Tag zu unterstützen.

Da auch die Erstklässler teilnahmen, waren insgesamt 120 Kinder am Start. Bei der Siegerehrung wenige Tage später erhielt jedes Kind eine Urkunde. red