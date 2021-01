Sportschützen mit Humor und Charme

Lindenfels.Auf eine bewegte Geschichte blicken die Lindenfelser Sportschützen zurück. 2020 stand das 50-Jahre-Jubiläum an. Eine Feier gab es wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht. In einer kleinen Serie blickt diese Zeitung auf die Vereinshistorie zurück. Im heutigen dritten Teil geht es um die Sportschützen in den 90er Jahren.

Zu Beginn der Dekade übergab nach 16 Jahren als erster Vorsitzender Herbert Feustel sein Amt an Günther Höbel. Damit ging gleichzeitig eine Ära zu Ende. Günther Höbel arbeitete weiter an der wirtschaftlichen Konsolidierung des Vereins, der bedingt durch den Brand des alten Schützenhauses im Jahr 1981 und den damit verbundenen Aufbau einer komplett neuen Schießanlage immer noch eine schwere Hypothek zu tragen hatte.

Trotz dieses Spagats gelang in den frühen 90er Jahren die Errichtung des 50-Meter-Standes und des 25-Meter-Pistolenstandes. Die Nachwuchsabteilung hatte mit Mannschaften für Schüler, Jugend und Junioren ihren Höhepunkt erreicht und weitere Titel ins Schützenhaus am Steinbruch gebracht.

Neue Mannschaft gegründet

Die Schieß-Anlagen sollten zu einem Glücksfall für den Verein werden, da so das sportliche Spektrum erweitert wurde. Eine Kleinkaliber-Gewehr-Mannschaft war zwischen 1992 und 1994 gemeldet. Die Gewehr-Mannschaft die 1990 gar in die Grundklasse 2 durchgereicht war, rappelte sich auf und kehrte 1994 für zwei Jahre in die Kreisklasse zurück. Erika Jahn tat es beim Blattl-Schießen ihren Vorgängern nach und wurde Mitte der 90er Jahre Kreisschützenkönigen.

Nachdem der passionierte Pistolenschütze Winfried Schnellbächer 1993 die Vereinsführung von Günther Höbel übernommen hatte, wachte die Kurzwaffen-Abteilung aus ihrem Dornröschenschlaf auf. Von der Luftpistole über die Sportpistole (ab 1995) bis hin zur Großkaliber-Pistole (ab 1997) gab es für die SSL-Pistoleros kein Halten mehr.

Lange Siegesserie

Die Pistolenabteilung sorgte für mehr Kontinuität und einen zuvor ungeahnten Aufschwung – ab Mitte der 90er Jahre kam es zur Wachablösung von der Gewehrabteilung hin zu den Pistolenschützen. Die zuvor arg gebeutelte Luftpistolen-Mannschaft stellte die längste Siegesserie in der Vereinsgeschichte auf. Von 1994 bis 1997 blieb diese Mannschaft ungeschlagen und marschierte von der Grundklasse 4 bis in die Kreisklasse durch. Die Sportpistolen-Mannschaft, die 1995 ihre ersten Wettkämpfe bestritt, tat es dem LP-Team nach und stieg im vierten Jahr ihres Bestehens in die Kreisklasse auf.

Torsten Helmel und Horst Steinbacher taten sich besonders hervor und sammelten Titel auf Kreis- wie auf Gauebene. Mit dem bis heute bestehenden Vereinsrekord von 1479 Ringen aus der Saison 1999/2000 könnte die Luftpistolen-Mannschaft in der heutigen Zeit in der Oberliga schießen.

Im Sommer des Jahres 1996 kam die Disziplin Wurfscheiben Trap hinzu, die erst einmal einen schweren Stand hatte. Bis in das Jahr 2000 hinein trugen die Wurfscheiben-Schützen stets die rote Laterne in den Rundenwettkämpfen. Mit viel Charme und viel Humor ließen sie sich jedoch nie beirren und hielten stets zusammen.

Die 90er Jahre waren bei den Lindenfelser Sportschützen aber auch geprägt durch gesellige Höhepunkte. Fahrten zu Weinproben und Fastnachtsveranstaltungen waren neben den Traditionsveranstaltungen Bürger- und Vereineschießen, Vogelschießen und Grillfest sehr beliebt bei den Mitgliedern und bei der Bevölkerung. Mangels Teilnehmern musste die Fastnachtsveranstaltung aus dem Programm gestrichen werden. Die Protagonisten von damals schwelgen noch heute in schönen Erinnerungen. Das 25-Jahr-Vereinsjubiläum im Jahr 1995 und die gleichzeitige Standweihe des Schützenhauses am Steinbruch waren zugleich die Höhepunkte in der Vorstandschaft von Winfried Schnellbächer. wfe

