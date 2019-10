Sportverein braucht eine neue Hütte

Winterkasten.Ein neues Verkaufshüttchen am Winterkäster Sportplatz soll her. Da der Sportverein einen Neubau finanziell nur schwer stemmen kann, nimmt er an einer Aktion „Vereint für Deinen Verein“ der Sparda-Bank Hessen teil. Dort können Vereine Projekte einreichen, über die im Internet abgestimmt wird.

Insgesamt gibt es sechs Kategorien. Die fünf beliebtesten Projekte bekommen eine Spende von je 3000 Euro. „Mit einem Neubau wollen wir Speisen, Getränke und unsere Fanartikel attraktiver anbieten“, sagte Vorstandsmitglied Casper Pusch.

Die Hütte ist über 15 Jahre alt, das Dach undicht und der Boden feucht. Die Bedeutung der Hütte zeige sich jede Woche. „Das ehrenamtliche Verkaufsteam steckt viel Herzblut in die Versorgung der Spieler und Fans und generiert wichtige Einnahmen für unseren Verein“, so Pusch. Bis Mittwoch, 6. November, kann einmal täglich abgestimmt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019