Sprüche und Texte auf der Leinwand

Fürth.Am Freitag, 30. Oktober, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr werden in der evangelischen Kirchengemeinde in Fürth Sprüche illustriert. Treffen ist im Gemeindehaus, die Teilnehmer sollen einen Spruch oder einen kurzen Text mitbringen. Auf Leinwand oder dickem Zeichenpapier wird mit Aquarellfarben ein Hintergrund dazu gemalt. Das Ergebnis darf behalten oder auch verschenkt werden.

Das Material muss selbst mitgebracht werden: dünne schwarze Filzstifte, Aquarell-, Wasser- oder Acrylfarben, dickes Zeichenpapier, kleine Leinwandrahmen. Es gibt keine Altersbeschränkung, auch Kinder und Jugendliche dürfen mitmachen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020